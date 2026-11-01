ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
28 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|31
|зщ
|Ноа Фернандес
|18
|пз
|Филип Костич
|24
|пз
|Кодаи Сано
|5
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|20
|пз
|Гус Тиль
|24
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|27
|зщ
|Томас Галвес
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|11
|пз
|Оскар Сивертсен
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
Главные тренеры
|Петер Бош
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|10.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 4
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|13
|15
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|13
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков