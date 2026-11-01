Майнц - Унион 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
28 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Майнц
Майнц
Унион
Берлин
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Штефан Пош
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|19
|пз
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Филлип Тиц
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|17
|зщ
|Деррик Кён
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|13
|пз
|Андраш Шефер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|30
|пз
|Кастриот Имери
|19
|пз
|Яник Хаберер
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|23
|нп
|Андрей Илич
Главные тренеры
|Урс Фишер
История личных встреч
|10.05.2026
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|07.02.2024
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|04.02.2023
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|10
|18
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|10
|4
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