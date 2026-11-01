Ницца - Труа 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
28 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ницца
Ницца
Труа
Труа
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|6
|пз
|Хишем Будауи
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|10
|нп
|Софьян Диоп
|11
|нп
|Элье Ваи
|9
|нп
|Мохамед Амура
|40
|вр
|Хиллель Конате
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|14
|зщ
|Исмаэль Бура
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|2
|зщ
|Лукас Мароннье
|17
|пз
|Антуан Миль
|29
|пз
|Дерман Карим
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|7
|пз
|Кандет Диавара
|10
|нп
|Мерван Ифнауи
|20
|нп
|Рено Рипар
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Стефан Дюмон
История личных встреч
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
|11.08.2017
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|05.03.2016
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|15.08.2015
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 3
|28.04.2013
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|08.12.2012
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Марсель
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Брест
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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