Витория Гимарайнш - Эштрела 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
28 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Стартовый состав
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Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эштрела
Амадора
|98
|вр
|Лукас Фуртадо
|23
|зщ
|Тони Страта
|5
|зщ
|Ахмед Сидибе
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|28
|зщ
|Тьяго Балиэйро
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
|7
|пз
|Умар Камара
|20
|пз
|Саму
|11
|пз
|Густаво Силва
|9
|нп
|Арнел Якупович
|24
|вр
|Лео Линк
|21
|зщ
|Макс Шольце
|30
|зщ
|Луан Патрик
|55
|зщ
|Рафа Суареш
|4
|зщ
|Бернардо Схаппо
|78
|пз
|Сантьягу Серра
|99
|пз
|Абрахам Маркус
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|10
|пз
|Янис Стойка
|6
|пз
|Кевин Хёг Янссон
|37
|нп
|Леандро Антонетти
Главные тренеры
|Тьягу Мигел Карвалью Маргариду
|Пепа
История личных встреч
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|11
|12
|12
|Эштрела
|11
|10
|13
|Насьонал
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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