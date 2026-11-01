Торино - Лацио 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
28 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Торино
Турин
Лацио
Рим
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|45
|пз
|Рафик Белгали
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|10
|пз
|Никола Влашич
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|2
|зщ
|Диогу Лейте
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Наполи
|12
|18
|9
|Болонья
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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