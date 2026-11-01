Рубин - Акрон 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
28 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Составы команд
Рубин
Казань
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Олег Александрович Кузьмин (и.о.)
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|01.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|18.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|22.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|15
|32
|2
|Зенит
|15
|31
|3
|Спартак М
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|27
|5
|ЦСКА
|15
|26
|6
|Ростов
|15
|22
|7
|Рубин
|15
|21
|8
|Балтика
|15
|20
|9
|Крылья Советов
|15
|18
|10
|Оренбург
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|17
|12
|Динамо Мх
|15
|17
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Родина
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Акрон
|15
|12
| 16
Зона вылета
|Факел
|15
|9
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