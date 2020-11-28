Гавр - Страсбург 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
28 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Гавр
Гавр
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Арно Бодар
|20
|зщ
|Джибриль Узиад
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|12
|зщ
|Элиас Йелерт
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|38
|нп
|Райан Фофана
|9
|нп
|Джош Майя
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|80
|пз
|Жессим Яссин
|20
|пз
|Мартиаль Годо
|21
|пз
|Пап Диоп
|10
|пз
|Джованни Рейна
|40
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Жаир Карам
|Валерьен Исмаэль
История личных встреч
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|28.04.2017
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Марсель
|11
|18
| 6
Лига конференций
|Брест
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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