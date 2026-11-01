Фрозиноне - Парма 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
28 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Бергамо, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Парма
Парма
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|14
|пз
|Джакомо Кало
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|10
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|89
|нп
|Томаш Бобчек
|30
|вр
|Джованни Даффара
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|16
|пз
|Мандела Кейта
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|23
|нп
|Неста Эльфеж
|76
|нп
|Симоне Лонтани
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|24.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 26-й тур
|3 : 4
|01.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|2 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|0 : 1
|20.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|2 : 2
|05.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 2
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|07.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 34-й тур
|2 : 0
|04.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Наполи
|12
|18
|9
|Болонья
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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