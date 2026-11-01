Падерборн 07 - Шальке-04 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
28 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Шальке-04
Гельзенкирхен
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|17
|пз
|Лорин Курда
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|6
|пз
|Том Бак
|40
|нп
|Габриэль Видович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|30
|нп
|Стефано Марино
|1
|вр
|Лорис Кариус
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
|33
|пз
|Виталий Беккер
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|21
|пз
|Деян Любичич
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|19
|нп
|Кенан Караман
|9
|нп
|Мусса Силла
Главные тренеры
|Ральф Кеттеман
|Мирон Муслич
История личных встреч
|26.04.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|28.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|18.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|12.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|10
|18
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|10
|4
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