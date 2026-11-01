Флуминенсе - Крузейро 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 37-й тур
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Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Крузейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
История личных встреч
|01.06.2026
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Бразилия — Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|18.07.2025
|Бразилия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|20.06.2024
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|11.05.2023
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|10.10.2019
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|19.05.2019
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|4 : 1
|26.08.2018
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|36
|80
|2
|Палмейрас
|37
|74
|3
|Крузейро
|36
|66
|4
|Флуминенсе
|36
|63
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|57
|6
|Баия
|36
|54
|7
|Атлетико Минейро
|36
|52
|8
|Ред Булл Брагантино
|36
|50
|9
|Сантос
|36
|50
|10
|Сан-Паулу
|37
|48
|11
|Васко да Гама
|36
|47
|12
|Коритиба
|36
|45
|13
|Витория
|36
|44
|14
|Ботафого
|36
|43
|15
|Коринтианс
|36
|41
|16
|Гремио
|36
|41
| 17
Зона вылета
|Мирасол
|36
|41
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|36
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|37
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|37
|24
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