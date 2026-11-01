Штутгарт - Айнтрахт Ф 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
28 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|41
|вр
|Деннис Займен
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|26
|пз
|Дениз Ундав
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Элиас Баум
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|11.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|10
|18
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|10
|4
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