Аль-Ахли - Аль-Таавун 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000 28 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига , 13-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Аль-Ахли Джидда Аль-Таавун Бурайда Главные тренеры Жарко Лазетич История личных встреч 11.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 1 : 2 14.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 2 : 1 07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур 2 : 0 07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 4 09.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур 0 : 1 16.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Кадисия 13 31 2 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль 11 30 3 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Наср 12 28 4 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Иттихад 12 27 5 Аль-Ахли 12 24 6 Неом 13 22 7 Аль-Иттифак 12 19 8 Аль-Шабаб 12 17 9 Аль-Дирия 13 16 10 Аль-Холуд 12 15 11 Аль-Халидж 13 15 12 Эр-Рияд 12 12 13 Аль-Фейха 13 11 14 Аль-Фейсали 13 11 15 Аль-Хазм 12 10 16 Зона вылета Аль-Фатех 13 9 17 Зона вылета Аль-Таавун 12 5 18 Зона вылета Абха 12 3