Аль-Ахли - Аль-Таавун 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
28 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Таавун
Бурайда
Главные тренеры
|Жарко Лазетич
История личных встреч
|11.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 2
|14.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|2 : 1
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|13
|31
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|11
|30
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|12
|28
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|12
|27
|5
|Аль-Ахли
|12
|24
|6
|Неом
|13
|22
|7
|Аль-Иттифак
|12
|19
|8
|Аль-Шабаб
|12
|17
|9
|Аль-Дирия
|13
|16
|10
|Аль-Холуд
|12
|15
|11
|Аль-Халидж
|13
|15
|12
|Эр-Рияд
|12
|12
|13
|Аль-Фейха
|13
|11
|14
|Аль-Фейсали
|13
|11
|15
|Аль-Хазм
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Абха
|12
|3
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