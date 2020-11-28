Интер М - Дженоа 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Интер М
Милан
Дженоа
Генуя
|49
|вр
|Иван Проведель
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|23
|пз
|Николо Барелла
|32
|пз
|Федерико Димарко
|21
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Петар Сучич
|17
|пз
|Анди Диуф
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Юстин Бейло
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|71
|пз
|Самуэль Виафе
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Наполи
|12
|18
|9
|Болонья
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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