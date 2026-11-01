Минск - Днепр М 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
28 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
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Составы команд
Минск
Минск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|10.07.2026
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|10.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|04.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 4
|22.06.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1
|29.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|4 : 0
|20.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|29
|65
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|29
|64
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|29
|64
|4
|Динамо-Брест
|29
|54
|5
|Неман
|29
|52
|6
|Гомель
|29
|46
|7
|Витебск
|29
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|29
|36
|9
|Минск
|29
|35
|10
|Славия-Мозырь
|29
|34
|11
|Барановичи
|29
|31
|12
|Белшина
|29
|27
|13
|Арсенал Дз
|29
|27
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|29
|26
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|29
|24
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|29
|17
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