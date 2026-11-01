Лидс Юнайтед - Ковентри Сити 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
28 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ковентри Сити
Ковентри
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|19
|нп
|Ноа Окафор
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|10
|нп
|Гарри Уилсон
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|4
|зщ
|Бобби Томас
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|29
|пз
|Виктор Торп
|5
|пз
|Джек Рудони
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
|38
|пз
|Густаво Хамер
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|05.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 2
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|11
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ковентри Сити
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Ипсвич Таун
|11
|11
|17
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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