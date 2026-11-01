Кёльн - Эльферсберг 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
28 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|5
|пз
|Том Краус
|23
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|37
|пз
|Линтон Майна
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|3
|пз
|Борна Соса
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|47
|нп
|Майки Мур
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
|42
|нп
|Давид Моква
Главные тренеры
|Рене Вагнер
|Винсент Вагнер
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|10
|18
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|10
|4
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