Морейренсе - Санта-Клара 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
28 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Санта-Клара
Понта-Делгада
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Жилберту Батишта
|4
|зщ
|Кевин
|17
|зщ
|Альваро Мартинес
|23
|пз
|Найл Джон
|65
|пз
|Гильерме Либерато
|28
|пз
|Чипиока Сонга
|7
|пз
|Мануэл Мендонса
|11
|нп
|Ландерсон
|79
|нп
|Леонардо Вонич
|12
|вр
|Ненека
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|19
|зщ
|Италло
|3
|зщ
|Энрике Силва
|85
|зщ
|Камика
|8
|пз
|Дже
|41
|пз
|Дани Боржес
|17
|пз
|Жоау Вашкунселуш
|10
|пз
|Бреннер
|7
|нп
|Фернандо
|70
|нп
|Винисиус Лопес
Главные тренеры
|Вашку Мария де Албукерке Ботелью да Кошта
|Арманду Гонсалвеш Пети
История личных встреч
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|11
|12
|12
|Эштрела
|11
|10
|13
|Насьонал
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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