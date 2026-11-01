Эксельсиор - Телстар 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Телстар
Велзен
История личных встреч
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 2
|16.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 1
|22.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 2
|17.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 3
|23.08.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|13
|15
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|13
|3
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