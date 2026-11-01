Эльче - Атлетико М 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
28 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|2
|пз
|Буба Сангаре
|5
|пз
|Федерико Редондо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|11
|пз
|Херман Валера
|47
|пз
|Хави Морсильо
|19
|пз
|Грэйди Диангана
|14
|нп
|Фер Ниньо
|21
|нп
|Лукас Сепеда
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Диего Симеоне
История личных встреч
|22.04.2026
|Испания — Примера
|33-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|13
|19
|7
|Расинг
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|13
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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