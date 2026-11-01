Малага - Атлетик Б 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
28 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Малага
Малага
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|16
|зщ
|Диего Мурильо
|3
|зщ
|Карлос Пуга
|39
|зщ
|Адам Азну
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|6
|пз
|Рамон Энрикес
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|8
|нп
|Карлос Дотор
|21
|нп
|Адриан Ниньо
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Нико Уильямс
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
Главные тренеры
|Хуан Фунес
|Эдин Терзич
История личных встреч
|25.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 3
|05.03.2017
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|02.10.2016
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|17.04.2016
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|06.12.2015
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|30.01.2015
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|25.01.2015
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|22.01.2015
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|23.08.2014
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|13
|19
|7
|Расинг
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|13
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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