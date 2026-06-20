США - Австралия 19 июня обзор матча Дата публикации: 20-06-2026 США 2 : 0 Австралия Составы команд США Австралия 24 вр Мэтт Фриз 16 зщ Алекс Фримен 3 зщ Крис Ричардс 13 зщ Тим Рим 5 зщ Энтони Робинсон 80' 2 зщ Серджино Дест 80' 8 пз Уэстон Маккенни 90+6' 4 пз Тайлер Адамс 17 пз Малик Тилльман 20 нп Фоларин Балогун 90+6' 9 нп Рикардо Пепи 74' 14 пз Себастьян Берхальтер 74' 23 зщ Джозеф Скалли 80' 6 зщ Остон Трасти 80' 7 пз Джованни Рейна 90+6' 19 нп Хаджи Райт 90+6' 18 вр Патрик Бич 4 зщ Джейкоб Итальяно 3 зщ Алессандро Чиркати 19 зщ Гарри Суттар 21 зщ Кэмерон Бургесс 46' 5 зщ Джордан Бос 13 пз Эйден О'Нил 24 пз Пол Окон-Энгстлер 78' 9 нп Мохамед Туре 46' 7 нп Мэтью Леки 61' 23 нп Нишан Велупиллай 46' 6 зщ Джейсон Джерия 46' 8 пз Коннор Меткалф 46' 17 нп Нестори Иранкунда 46' 20 пз Кристиан Вольпато 61' 22 пз Джексон Ирвайн 78' Запасные 1 вр Мэтт Тёрнер 25 вр Крис Брейди 12 зщ Майлз Робинсон 22 зщ Марк Маккензи 15 пз Кристиан Рольдан 11 пз Бренден Ааронсон 21 пз Тимоти Веа 18 нп Макс Арфстен 26 нп Алекс Сендехас 1 вр Мэтью Райан 12 вр Пол Иззо 2 зщ Милош Дегенек 16 зщ Азиз Бехич 25 зщ Лукас Херрингтон 15 пз Кай Трюин 14 пз Кэмми Девлин 10 пз Айдин Хрустич 11 нп Авер Мабиль 26 нп Тете Йенги Главные тренеры Маурисио Почеттино Тони Попович Голы Кэмерон Бургесс 1:0 11' Алекс Фримен 2:0 43' Наказания Джордан Бос 16' Алессандро Чиркати 32' Энтони Робинсон 56' Фоларин Балогун 89' Гарри Суттар 89' Джейкоб Итальяно 89' Крис Ричардс 90+3'

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