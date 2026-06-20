США - Австралия 19 июня обзор матча
Дата публикации: 20-06-2026
США
2 : 0
Австралия
Составы команд
США
Австралия
|24
|вр
|Мэтт Фриз
|16
|зщ
|Алекс Фримен
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|13
|зщ
|Тим Рим
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
80'
|2
|зщ
|Серджино Дест
80'
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
90+6'
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|17
|пз
|Малик Тилльман
|20
|нп
|Фоларин Балогун
90+6'
|9
|нп
|Рикардо Пепи
74'
|14
|пз
|Себастьян Берхальтер
74'
|23
|зщ
|Джозеф Скалли
80'
|6
|зщ
|Остон Трасти
80'
|7
|пз
|Джованни Рейна
90+6'
|19
|нп
|Хаджи Райт
90+6'
|18
|вр
|Патрик Бич
|4
|зщ
|Джейкоб Итальяно
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|19
|зщ
|Гарри Суттар
|21
|зщ
|Кэмерон Бургесс
46'
|5
|зщ
|Джордан Бос
|13
|пз
|Эйден О'Нил
|24
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
78'
|9
|нп
|Мохамед Туре
46'
|7
|нп
|Мэтью Леки
61'
|23
|нп
|Нишан Велупиллай
46'
|6
|зщ
|Джейсон Джерия
46'
|8
|пз
|Коннор Меткалф
46'
|17
|нп
|Нестори Иранкунда
46'
|20
|пз
|Кристиан Вольпато
61'
|22
|пз
|Джексон Ирвайн
78'
Запасные
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|25
|вр
|Крис Брейди
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|22
|зщ
|Марк Маккензи
|15
|пз
|Кристиан Рольдан
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|21
|пз
|Тимоти Веа
|18
|нп
|Макс Арфстен
|26
|нп
|Алекс Сендехас
|1
|вр
|Мэтью Райан
|12
|вр
|Пол Иззо
|2
|зщ
|Милош Дегенек
|16
|зщ
|Азиз Бехич
|25
|зщ
|Лукас Херрингтон
|15
|пз
|Кай Трюин
|14
|пз
|Кэмми Девлин
|10
|пз
|Айдин Хрустич
|11
|нп
|Авер Мабиль
|26
|нп
|Тете Йенги
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Тони Попович
Голы
Кэмерон Бургесс
1:0
11'
Алекс Фримен
2:0
43'
Наказания
Джордан Бос
16'
Алессандро Чиркати
32'
Энтони Робинсон
56'
Фоларин Балогун
89'
Гарри Суттар
89'
Джейкоб Итальяно
89'
Крис Ричардс
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн США - Австралия, который состоялся 19 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.