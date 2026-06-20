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США - Австралия 19 июня обзор матча

Дата публикации: 20-06-2026
США
США
2 : 0
Австралия
Австралия
Составы команд
США
Австралия
24СШАврМэтт Фриз
16СШАзщАлекс Фримен
3СШАзщКрис Ричардс
13СШАзщТим Рим
5СШАзщЭнтони Робинсон
80'
2СШАзщСерджино Дест
80'
8СШАпзУэстон Маккенни
90+6'
4СШАпзТайлер Адамс
17СШАпзМалик Тилльман
20СШАнпФоларин Балогун
90+6'
9СШАнпРикардо Пепи
74'
14СШАпзСебастьян Берхальтер
74'
23СШАзщДжозеф Скалли
80'
6СШАзщОстон Трасти
80'
7СШАпзДжованни Рейна
90+6'
19СШАнпХаджи Райт
90+6'
18АвстралияврПатрик Бич
4АвстралиязщДжейкоб Итальяно
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
19АвстралиязщГарри Суттар
21АвстралиязщКэмерон Бургесс
46'
5АвстралиязщДжордан Бос
13АвстралияпзЭйден О'Нил
24АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
78'
9АвстралиянпМохамед Туре
46'
7АвстралиянпМэтью Леки
61'
23АвстралиянпНишан Велупиллай
46'
6АвстралиязщДжейсон Джерия
46'
8АвстралияпзКоннор Меткалф
46'
17АвстралиянпНестори Иранкунда
46'
20АвстралияпзКристиан Вольпато
61'
22АвстралияпзДжексон Ирвайн
78'
Запасные
1СШАврМэтт Тёрнер
25СШАврКрис Брейди
12СШАзщМайлз Робинсон
22СШАзщМарк Маккензи
15СШАпзКристиан Рольдан
11СШАпзБренден Ааронсон
21СШАпзТимоти Веа
18СШАнпМакс Арфстен
26СШАнпАлекс Сендехас
1АвстралияврМэтью Райан
12АвстралияврПол Иззо
2АвстралиязщМилош Дегенек
16АвстралиязщАзиз Бехич
25АвстралиязщЛукас Херрингтон
15АвстралияпзКай Трюин
14АвстралияпзКэмми Девлин
10АвстралияпзАйдин Хрустич
11АвстралиянпАвер Мабиль
26АвстралиянпТете Йенги
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
АвстралияТони Попович
Голы
Кэмерон Бургесс
1:0
11'
Алекс Фримен
2:0
43'
Наказания
Джордан Бос
16'
Алессандро Чиркати
32'
Энтони Робинсон
56'
Фоларин Балогун
89'
Гарри Суттар
89'
Джейкоб Итальяно
89'
Крис Ричардс
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн США - Австралия, который состоялся 19 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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