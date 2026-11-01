Неман - Днепр М 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
08 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Неман
Гродно
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|28.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 3
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|07.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 0
|17.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|62
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|28
|61
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|28
|61
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|27
|46
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|28
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|28
|36
|9
|Минск
|27
|34
|10
|Славия-Мозырь
|27
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|28
|24
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|28
|24
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|28
|17
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