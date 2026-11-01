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Неман - Днепр М 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
08 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Неман
Днепр М

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Неман
Гродно
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
28.06.2026 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Днепр М2 : 0Неман
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Неман3 : 1Днепр М
13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Днепр М0 : 2Неман
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман2 : 0Днепр М
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Днепр М1 : 3Неман
13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Днепр М0 : 0Неман
07.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Неман3 : 0Днепр М
17.08.2018 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Днепр М0 : 0Неман
14.04.2018 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 0Днепр М
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Неман2 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2862
2
Лига конференций
Ислочь2861
3
Лига конференций
Динамо Мн2861
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Гомель2843
7 Витебск2840
8 Торпедо-БелАЗ2836
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2827
13 Белшина2824
14
Стыковая зона
БАТЭ2824
15
Зона вылета
Днепр М2723
16
Зона вылета
Нафтан2817
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Неман
0%
Ничья
0%
Днепр М
0%

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