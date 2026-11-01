Неман - Днепр М 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000 08 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 28-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Неман Гродно Днепр М Могилёв История личных встреч 28.06.2026 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 0 25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1 13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 0 : 2 20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 0 18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 3 13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала 0 : 0 07.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала 3 : 0 17.08.2018 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 0 : 0 14.04.2018 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 0 11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 28 62 2 Лига конференций Ислочь 28 61 3 Лига конференций Динамо Мн 28 61 4 Динамо-Брест 27 50 5 Неман 27 46 6 Гомель 28 43 7 Витебск 28 40 8 Торпедо-БелАЗ 28 36 9 Минск 27 34 10 Славия-Мозырь 27 31 11 Барановичи 27 31 12 Арсенал Дз 28 27 13 Белшина 28 24 14 Стыковая зона БАТЭ 28 24 15 Зона вылета Днепр М 27 23 16 Зона вылета Нафтан 28 17