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Чорум - Фенербахче 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Чорум
Фенербахче

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Чорум
Чорум
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Эмре Белёзоглу
История личных встреч
31.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 3Чорум
25.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 0Чорум
16.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур Чорум2 : 1
11.10.2026 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 3Чорум
19.09.2026 Турция — Суперлига 6-й тур Чорум1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1128
2
Лига чемпионов
Амед1123
3
Лига Европы
Трабзонспор1022
4
Лига конференций
Касымпаша1120
5 Бешикташ1019
6 Коджаэлиспор1119
7 Истанбул Башакшехир1117
8 Фенербахче1016
9 Чорум1016
10 Гёзтепе1115
11 Эрзурумспор1014
12 Аланьяспор1012
13 Ризеспор1011
14 Генчлербирлиги1011
15 Коньяспор118
16
Зона вылета
Газиантеп118
17
Зона вылета
Самсунспор117
18
Зона вылета
Эюпспор113
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Чорум
0%
Ничья
0%
Фенербахче
0%

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