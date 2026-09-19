Чорум - Фенербахче 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига , 11-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Чорум Чорум Фенербахче Стамбул Главные тренеры Эмре Белёзоглу История личных встреч 31.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 3 25.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 0 16.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур 2 : 1 11.10.2026 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 3 19.09.2026 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Галатасарай 11 28 2 Лига чемпионов Амед 11 23 3 Лига Европы Трабзонспор 10 22 4 Лига конференций Касымпаша 11 20 5 Бешикташ 10 19 6 Коджаэлиспор 11 19 7 Истанбул Башакшехир 11 17 8 Фенербахче 10 16 9 Чорум 10 16 10 Гёзтепе 11 15 11 Эрзурумспор 10 14 12 Аланьяспор 10 12 13 Ризеспор 10 11 14 Генчлербирлиги 10 11 15 Коньяспор 11 8 16 Зона вылета Газиантеп 11 8 17 Зона вылета Самсунспор 11 7 18 Зона вылета Эюпспор 11 3