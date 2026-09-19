Чорум - Фенербахче 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Чорум
Чорум
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Эмре Белёзоглу
История личных встреч
|31.10.2026
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 3
|25.10.2026
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|16.10.2026
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|11.10.2026
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 3
|19.09.2026
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Амед
|11
|23
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Касымпаша
|11
|20
|5
|Бешикташ
|10
|19
|6
|Коджаэлиспор
|11
|19
|7
|Истанбул Башакшехир
|11
|17
|8
|Фенербахче
|10
|16
|9
|Чорум
|10
|16
|10
|Гёзтепе
|11
|15
|11
|Эрзурумспор
|10
|14
|12
|Аланьяспор
|10
|12
|13
|Ризеспор
|10
|11
|14
|Генчлербирлиги
|10
|11
|15
|Коньяспор
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|11
|3
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