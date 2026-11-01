23:35 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Наполи - Лацио 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Наполи
Лацио

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
1ИталияврАлекс Мерет
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
31НидерландызщСэм Бёкема
99КамерунпзФранк Ангисса
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
6ШотландияпзБилли Гилмор
21ИталиянпМаттео Политано
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
37ХорватиязщЙосип Шутало
25ДаниязщОливер Нильсен
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
11ДаниянпГустав Исаксен
14НидерландынпТейянни Нослин
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияДженнаро Гаттузо
История личных встреч
18.04.2026Италия — Серия А33-й турНаполи0 : 2Лацио
04.01.2026Италия — Серия А18-й турЛацио0 : 2Наполи
15.02.2025Италия — Серия А25-й турЛацио2 : 2Наполи
08.12.2024Италия — Серия А15-й турНаполи0 : 1Лацио
05.12.2024Кубок Италии1/8 финала. 1-й матчЛацио3 : 1Наполи
28.01.2024Италия - Серия А22-й турЛацио0 : 0Наполи
02.09.2023Италия - Серия А3-й турНаполи1 : 2Лацио
03.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турНаполи0 : 1Лацио
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турЛацио1 : 2Наполи
27.02.2022Италия - Серия А27-й турЛацио1 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1120
7 Ювентус1017
8 Кальяри1116
9 Наполи1014
10 Торино1114
11 Болонья1014
12 Дженоа1013
13 Аталанта1011
14 Лечче1110
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Венеция116
20
Зона вылета
Удинезе115
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Наполи
100%
Ничья
0%
Лацио
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close