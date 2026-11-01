Наполи - Лацио 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
|1
|вр
|Алекс Мерет
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
|21
|нп
|Маттео Политано
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|18.04.2026
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|03.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Кальяри
|11
|16
|9
|Наполи
|10
|14
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Дженоа
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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