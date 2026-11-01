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Эльче - Бетис 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Эльче
Бетис

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
23 Испания зщ Виктор Чуст
3 Израиль зщ Рой Ревиво
2 Испания пз Буба Сангаре
5 Аргентина пз Федерико Редондо
10 Аргентина пз Факундо Буонанотте
47 Испания пз Хави Морсильо
11 Испания пз Херман Валера
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
21 Чили нп Лукас Сепеда
14 Испания нп Фер Ниньо
1 Испания вр Альваро Вальес
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Фран Гарсия
2 Испания зщ Эктор Бельерин
8 Испания пз Пабло Форнальс
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
10 Марокко нп Абде Эззалзули
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
7 Бразилия нп Антони
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
12.05.2026 Испания — Примера 36-й тур Бетис2 : 1Эльче
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 1Эльче
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эльче1 : 1Бетис
24.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Эльче2 : 3Бетис
15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Бетис3 : 0Эльче
19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Бетис0 : 1Эльче
21.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Эльче0 : 3Бетис
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Эльче1 : 1Бетис
01.11.2020 Испания - Примера 8-й тур Бетис3 : 1Эльче
16.03.2014 Испания - Примера 28-й тур Эльче0 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1218
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1215
9 Расинг1214
10 Алавес1213
11 Райо Вальекано1012
12 Эспаньол1212
13 Хетафе1112
14 Сельта1112
15 Вильярреал1112
16 Осасуна1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага125
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эльче
0%
Ничья
0%
Бетис
0%

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