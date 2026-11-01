Эльче - Бетис 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388 08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 12-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Эльче Эльче Бетис Севилья 1 вр Матиас Дитуро 23 зщ Виктор Чуст 3 зщ Рой Ревиво 2 пз Буба Сангаре 5 пз Федерико Редондо 10 пз Факундо Буонанотте 47 пз Хави Морсильо 11 пз Херман Валера 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 21 нп Лукас Сепеда 14 нп Фер Ниньо 1 вр Альваро Вальес 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 11 зщ Фран Гарсия 2 зщ Эктор Бельерин 8 пз Пабло Форнальс 21 пз Марк Рока 22 пз Иско 10 нп Абде Эззалзули 19 нп Трой Пэрротт 7 нп Антони Главные тренеры Мартин Ансельми Мануэль Пеллегрини История личных встреч 12.05.2026 Испания — Примера 36-й тур 2 : 1 14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 1 18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1 24.02.2023 Испания - Примера 23-й тур 2 : 3 15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур 3 : 0 19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1 21.11.2021 Испания - Примера 14-й тур 0 : 3 04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур 1 : 1 01.11.2020 Испания - Примера 8-й тур 3 : 1 16.03.2014 Испания - Примера 28-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 11 30 2 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 11 27 4 Лига чемпионов Бетис 11 23 5 Лига Европы Реал Сосьедад 11 19 6 Лига конференций Севилья 12 18 7 Атлетик Б 10 15 8 Депортиво 12 15 9 Расинг 12 14 10 Алавес 12 13 11 Райо Вальекано 10 12 12 Эспаньол 12 12 13 Хетафе 11 12 14 Сельта 11 12 15 Вильярреал 11 12 16 Осасуна 11 11 17 Эльче 11 10 18 Зона вылета Леванте 11 10 19 Зона вылета Валенсия 11 9 20 Зона вылета Малага 12 5