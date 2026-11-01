Эльче - Бетис 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|2
|пз
|Буба Сангаре
|5
|пз
|Федерико Редондо
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|47
|пз
|Хави Морсильо
|11
|пз
|Херман Валера
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|21
|нп
|Лукас Сепеда
|14
|нп
|Фер Ниньо
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|7
|нп
|Антони
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|12.05.2026
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 1
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 1
|16.03.2014
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Расинг
|12
|14
|10
|Алавес
|12
|13
|11
|Райо Вальекано
|10
|12
|12
|Эспаньол
|12
|12
|13
|Хетафе
|11
|12
|14
|Сельта
|11
|12
|15
|Вильярреал
|11
|12
|16
|Осасуна
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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