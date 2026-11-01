Твенте - Аякс 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205 08 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 12-й тур Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Твенте Энсхеде Аякс Амстердам 16 вр Йоэль Дроммель 28 зщ Барт ван Рой 3 зщ Робин Проппер 4 зщ Руд Нейстад 29 зщ Аске Адельгор 6 пз Рамиз Зерруки 10 пз Юнес Таха 20 пз Томас ван ден Белт 11 пз Дан Ротс 9 нп Ваут Вегорст 27 нп Сондре Эрьясетер 1 вр Марк-Андре тер Штеген 2 зщ Лукас Роза 30 зщ Арон Бауман 15 зщ Юри Бас 5 зщ Оуэн Вейндал 24 пз Йорти Мокио 28 пз Ив Биссума 10 пз Оскар Глух 18 пз Дави Классен 68 пз Абделла Уазан 99 нп Толуваласе Арокодаре Главные тренеры Джон ван ден Бром Мичел Санчес История личных встреч 04.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 2 26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 2 : 3 18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0 10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 2 : 2 14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 1 17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 3 : 1 28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 1 09.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 1 14.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур 0 : 0 13.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 11 25 2 Лига чемпионов Аякс 11 24 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 11 23 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 11 23 5 Плей-офф Лиги конференций АЗ Алкмар 11 20 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 12 20 7 Плей-офф Лиги конференций Херенвен 11 18 8 Гронинген 11 15 9 Камбюр 11 15 10 Гоу Эхед Иглс 11 14 11 Спарта 11 12 12 ПЕК Зволле 12 12 13 Утрехт 11 12 14 НЕК Неймеген 11 11 15 Эксельсиор 11 11 16 Стыковая зона Телстар 12 10 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 11 6 18 Зона вылета Виллем II 12 3