Твенте - Аякс 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
08 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|10
|пз
|Юнес Таха
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|11
|пз
|Дан Ротс
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|24
|пз
|Йорти Мокио
|28
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Оскар Глух
|18
|пз
|Дави Классен
|68
|пз
|Абделла Уазан
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
|Мичел Санчес
История личных встреч
|04.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|09.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|ПЕК Зволле
|12
|12
|13
|Утрехт
|11
|12
|14
|НЕК Неймеген
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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