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Твенте - Аякс 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
08 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Твенте
Аякс

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
16 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
4 Нидерланды зщ Руд Нейстад
29 Дания зщ Аске Адельгор
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
10 Марокко пз Юнес Таха
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
11 Нидерланды пз Дан Ротс
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
27 Норвегия нп Сондре Эрьясетер
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Бразилия зщ Лукас Роза
30 Нидерланды зщ Арон Бауман
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
24 Бельгия пз Йорти Мокио
28 Мали пз Ив Биссума
10 Израиль пз Оскар Глух
18 Нидерланды пз Дави Классен
68 Марокко пз Абделла Уазан
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
04.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Аякс1 : 2Твенте
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте2 : 3Аякс
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Аякс2 : 0Твенте
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте2 : 2Аякс
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 1Твенте
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте3 : 1Аякс
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте3 : 1Аякс
09.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте0 : 1Аякс
14.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 0Твенте
13.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс5 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1220
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 ПЕК Зволле1212
13 Утрехт1112
14 НЕК Неймеген1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар1210
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Твенте
0%
Ничья
0%
Аякс
0%

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