Херенвен - Фейеноорд 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224 08 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 12-й тур Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Херенвен Херенвен Фейеноорд Роттердам 1 вр Бернт Клавербур 45 зщ Оливер Брёуде 4 зщ Сам Керстен 3 зщ Maas Willemsen 19 зщ Василиос Загаритис 16 пз Marcus Linday 20 пз Якоб Тренсков 14 пз Levi Smans 10 пз Ринго Мервелд 8 нп Nolhan Courtens 9 нп Дилан Венте 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 4 зщ Цюёси Ватанабэ 35 зщ Мика Мармоль 16 зщ Хавьер Лопес 8 пз Гиваи Зехиэль 34 пз Шарль Ванхаутте 14 пз Сем Стейн 10 пз Лучано Валенте 23 нп Анис Хадж Мусса 19 нп Начо Ферри Главные тренеры Джованни ван Бронкхорст История личных встреч 11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур 2 : 2 17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 3 13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 1 : 0 18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0 23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 3 : 0 17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 2 : 3 16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 6 : 1 01.03.2023 Кубок Нидерландов 1/4 финала 0 : 1 12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур 1 : 2 13.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 11 25 2 Лига чемпионов Аякс 11 24 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 11 23 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 11 23 5 Плей-офф Лиги конференций АЗ Алкмар 11 20 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 12 20 7 Плей-офф Лиги конференций Херенвен 11 18 8 Гронинген 11 15 9 Камбюр 11 15 10 Гоу Эхед Иглс 11 14 11 Спарта 11 12 12 ПЕК Зволле 12 12 13 Утрехт 11 12 14 НЕК Неймеген 11 11 15 Эксельсиор 11 11 16 Стыковая зона Телстар 12 10 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 11 6 18 Зона вылета Виллем II 12 3