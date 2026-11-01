Херенвен - Фейеноорд 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
08 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|20
|пз
|Якоб Тренсков
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|8
|нп
|Nolhan Courtens
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|14
|пз
|Сем Стейн
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|01.03.2023
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|ПЕК Зволле
|12
|12
|13
|Утрехт
|11
|12
|14
|НЕК Неймеген
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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