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Херенвен - Фейеноорд 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
08 Ноября 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Херенвен
Фейеноорд

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Бернт Клавербур
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
16 Швеция пз Marcus Linday
20 Дания пз Якоб Тренсков
14 Нидерланды пз Levi Smans
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
8 Бельгия нп Nolhan Courtens
9 Суринам нп Дилан Венте
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
35 Испания зщ Мика Мармоль
16 Испания зщ Хавьер Лопес
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
14 Нидерланды пз Сем Стейн
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Испания нп Начо Ферри
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен2 : 2Фейеноорд
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 3Херенвен
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд1 : 0Херенвен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0Фейеноорд
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд3 : 0Херенвен
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен2 : 3Фейеноорд
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1Херенвен
01.03.2023 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен0 : 1Фейеноорд
12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен1 : 2Фейеноорд
13.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд0 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1220
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 ПЕК Зволле1212
13 Утрехт1112
14 НЕК Неймеген1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар1210
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Херенвен
0%
Ничья
0%
Фейеноорд
0%

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