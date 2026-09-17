23:33 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Ротор - Ленинградец 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Ротор
Ленинградец

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ротор
Волгоград
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
01.11.2026 Россия — Лига Pari 16-й тур Ротор0 : 0
23.10.2026 Россия — Лига Pari 15-й тур 1 : 1Ротор
16.10.2026 Россия — Лига Pari 14-й тур Ротор0 : 1
10.10.2026 Россия — Лига Pari 13-й тур Ротор2 : 2
17.09.2026 Россия — Лига Pari 12-й тур 0 : 2Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1632
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
4
Плей-офф за повышение
Урал1631
5 Спартак Кс1628
6 Велес1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1722
9 Уфа1722
10 Челябинск1721
11 Ротор1620
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1617
14 КАМАЗ1614
15 Енисей1614
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск1613
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ротор
0%
Ничья
0%
Ленинградец
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close