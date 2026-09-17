Ротор - Ленинградец 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
08 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Ротор
Волгоград
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
|01.11.2026
|Россия — Лига Pari
|16-й тур
|0 : 0
|23.10.2026
|Россия — Лига Pari
|15-й тур
|1 : 1
|16.10.2026
|Россия — Лига Pari
|14-й тур
|0 : 1
|10.10.2026
|Россия — Лига Pari
|13-й тур
|2 : 2
|17.09.2026
|Россия — Лига Pari
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|16
|43
| 2
Повышение
|Сочи
|16
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|17
|32
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|16
|31
|5
|Спартак Кс
|16
|28
|6
|Велес
|17
|28
|7
|Шинник
|17
|26
|8
|Волга Ул
|17
|22
|9
|Уфа
|17
|22
|10
|Челябинск
|17
|21
|11
|Ротор
|16
|20
|12
|Арсенал Т
|17
|19
|13
|Ленинградец
|16
|17
|14
|КАМАЗ
|16
|14
|15
|Енисей
|16
|14
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|16
|11
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