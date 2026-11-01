23:32 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Спартак М - Акрон 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Ноября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Спартак М
Акрон

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
09.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Спартак М4 : 3Акрон
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1Спартак М
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Акрон2 : 3Спартак М
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3Спартак М
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1Акрон
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 1Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1431
2 Зенит1330
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Рубин1418
8 Балтика1317
9 Оренбург1317
10 Крылья Советов1315
11 Ахмат1414
12 Динамо Мх1313
13
Стыковая зона
Родина1412
14
Стыковая зона
Акрон1312
15
Зона вылета
Локомотив М1411
16
Зона вылета
Факел146
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Акрон
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close