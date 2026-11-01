Спартак М - Акрон 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 08 Ноября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 14-й тур Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Спартак М Москва Акрон Тольятти Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Срджан Благоевич История личных встреч 09.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 4 : 3 03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 1 19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 3 12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 3 10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 4 : 0 08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2 08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 14 31 2 Зенит 13 30 3 ЦСКА 13 26 4 Спартак М 13 26 5 Краснодар 13 23 6 Ростов 13 18 7 Рубин 14 18 8 Балтика 13 17 9 Оренбург 13 17 10 Крылья Советов 13 15 11 Ахмат 14 14 12 Динамо Мх 13 13 13 Стыковая зона Родина 14 12 14 Стыковая зона Акрон 13 12 15 Зона вылета Локомотив М 14 11 16 Зона вылета Факел 14 6