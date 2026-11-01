Спартак М - Акрон 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Ноября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|09.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 3
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|14
|31
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Балтика
|13
|17
|9
|Оренбург
|13
|17
|10
|Крылья Советов
|13
|15
|11
|Ахмат
|14
|14
|12
|Динамо Мх
|13
|13
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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