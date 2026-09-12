Тоттенхэм - Эвертон 12 сентября обзор матча
Дата публикации: 12-09-2026
Тоттенхэм
0 : 0
Эвертон
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|зщ
|Арчи Грей
85'
|16
|пз
|Сандро Тонали
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
63'
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
63'
|22
|нп
|Омар Мармуш
77'
|17
|нп
|Савиньо
|19
|нп
|Доминик Соланке
63'
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
63'
|11
|пз
|Матис Тель
63'
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
63'
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
77'
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
85'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
75'
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
65'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
75'
|11
|нп
|Тьерно Барри
|10
|пз
|Джек Грилиш
65'
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
75'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
75'
Запасные
|39
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|8
|пз
|Конор Галлахер
|12
|вр
|Марк Траверс
|31
|вр
|Том Кинг
|5
|зщ
|Майкл Кин
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|58
|нп
|Брейден Грэм
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Дэвид Мойес
Наказания
Кирнан Дьюсбери-Холл
68'
Джеймс Гарнер
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тоттенхэм - Эвертон, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.