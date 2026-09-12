Тоттенхэм - Эвертон 12 сентября обзор матча Дата публикации: 12-09-2026 Тоттенхэм 0 : 0 Эвертон Составы команд Тоттенхэм Хотспур Лондон Эвертон Ливерпуль 31 вр Антонин Кински 6 зщ Ян Паул ван Хекке 37 зщ Микки ван де Вен 3 зщ Эндрю Робертсон 14 зщ Арчи Грей 85' 16 пз Сандро Тонали 30 пз Родриго Бентанкур 63' 18 пз Матеуш Фернандеш 63' 22 нп Омар Мармуш 77' 17 нп Савиньо 19 нп Доминик Соланке 63' 15 пз Лукас Бергвалль 63' 11 пз Матис Тель 63' 20 пз Мохаммед Кудус 63' 10 пз Джеймс Мэддисон 77' 4 зщ Тосин Адарабиойо 85' 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Джеймс Тарковски 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 16 зщ Виталий Миколенко 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 75' 45 пз Харрисон Армстронг 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 19 пз Тайрик Джордж 65' 37 пз Джеймс Гарнер 22 пз Бреннан Джонсон 75' 11 нп Тьерно Барри 10 пз Джек Грилиш 65' 15 зщ Джейк О'Брайен 75' 30 пз Хейден Рис Хакни 75' Запасные 39 вр Мартин Дубравка 5 зщ Маркос Сенеси 33 зщ Бен Дэвис 8 пз Конор Галлахер 12 вр Марк Траверс 31 вр Том Кинг 5 зщ Майкл Кин 24 пз Карлос Алькарас 20 нп Тайлер Диблинг 58 нп Брейден Грэм Главные тренеры Роберто де Дзерби Дэвид Мойес Наказания Кирнан Дьюсбери-Холл 68' Джеймс Гарнер 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тоттенхэм - Эвертон, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.