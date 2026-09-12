22:49 ()
Расписание матчей
Суббота 12 сентября
Воскресенье 13 сентября
Свернуть список

Тоттенхэм - Эвертон 12 сентября обзор матча

Дата публикации: 12-09-2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
0 : 0
Эвертон
Эвертон
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
31ЧехияврАнтонин Кински
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
37НидерландызщМикки ван де Вен
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглиязщАрчи Грей
85'
16ИталияпзСандро Тонали
30УругвайпзРодриго Бентанкур
63'
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
63'
22ЕгипетнпОмар Мармуш
77'
17Бразилиянп Савиньо
19АнглиянпДоминик Соланке
63'
15ШвецияпзЛукас Бергвалль
63'
11ФранцияпзМатис Тель
63'
20ГанапзМохаммед Кудус
63'
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
77'
4АнглиязщТосин Адарабиойо
85'
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
16УкраиназщВиталий Миколенко
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
75'
45АнглияпзХаррисон Армстронг
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
19АнглияпзТайрик Джордж
65'
37АнглияпзДжеймс Гарнер
22УэльспзБреннан Джонсон
75'
11ФранциянпТьерно Барри
10АнглияпзДжек Грилиш
65'
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
75'
30АнглияпзХейден Рис Хакни
75'
Запасные
39СловакияврМартин Дубравка
5АргентиназщМаркос Сенеси
33УэльсзщБен Дэвис
8АнглияпзКонор Галлахер
12ИрландияврМарк Траверс
31УэльсврТом Кинг
5АнглиязщМайкл Кин
24АргентинапзКарлос Алькарас
20АнглиянпТайлер Диблинг
58Северная ИрландиянпБрейден Грэм
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ШотландияДэвид Мойес
Наказания
Кирнан Дьюсбери-Холл
68'
Джеймс Гарнер
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тоттенхэм - Эвертон, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close