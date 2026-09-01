Ланс - Лорьян 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|22
|пз
|Михал Скурась
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|10
|пз
|Флорьян Товен
|29
|пз
|Франьо Иванович
|2
|пз
|Рубен Агилар
|19
|нп
|Абдалла Сима
|38
|вр
|Ивон Мвого
|20
|зщ
|Дембо Силла
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|33
|пз
|Габен Бернардо
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|18
|нп
|Ибраима Бальде
|Дино Топпмёллер
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
|14.03.2026
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|09.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|ПСЖ
|2
|2
|12
|Брест
|2
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0