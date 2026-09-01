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Ланс - Лорьян 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
05 Сентября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ланс
Лорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
14 Франция зщ Матьё Юдоль
32 Франция зщ Киллиан Антонио
22 Польша пз Михал Скурась
8 Алжир пз Яссин Титрауи
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
10 Франция пз Флорьян Товен
29 Хорватия пз Франьо Иванович
2 Франция пз Рубен Агилар
19 Сенегал нп Абдалла Сима
38 Швейцария вр Ивон Мвого
20 Гвинея зщ Дембо Силла
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
8 Франция зщ Ноа Кадиу
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
11 Франция пз Тео Ле Брис
62 Камерун пз Артур Эбонг
33 Франция пз Габен Бернардо
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
18 Франция нп Ибраима Бальде
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Франция Оливье Панталони
Франция Александр Дюжо (и.о.)
История личных встреч
14.03.2026 Франция — Лига 1 26-й тур Лорьян2 : 1Ланс
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 0Лорьян
03.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс2 : 0Лорьян
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян0 : 0Ланс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3Ланс
09.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян1 : 1 2 : 4Ланс
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс5 : 2Лорьян
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян2 : 0Ланс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 2Лорьян
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс4 : 1Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Париж24
4
Лига чемпионов
Лион24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 ПСЖ22
12 Брест22
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза31
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ланс
100%
Ничья
0%
Лорьян
0%

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