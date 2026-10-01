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Окжетпес - Каспий 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Окжетпес
Каспий

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Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Каспий
Актау
История личных встреч
17.03.2026Казахстан — Премьер-лига2-й турКаспий1 : 3Окжетпес
26.08.2023Казахстан - Премьер-лига21-й турОкжетпес3 : 3Каспий
15.04.2023Казахстан - Премьер-лига6-й турКаспий2 : 1Окжетпес
21.11.2020Казахстан - Премьер-лига19-й турКаспий2 : 1Окжетпес
18.09.2020Казахстан - Премьер-лига9-й турОкжетпес2 : 2Каспий
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2867
2
Лига конференций
Кайрат2863
3
Лига конференций
Астана2852
4 Окжетпес2848
5 Актобе2845
6 Елимай2844
7 Тобол2840
8 Улытау2835
9 Каспий2833
10 Женис2832
11 Кызыл-Жар2828
12 Атырау2827
13 Иртыш П2826
14 Жетысу2825
15
Зона вылета
Алтай2824
16
Зона вылета
Кайсар2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Окжетпес
0%
Ничья
0%
Каспий
0%

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