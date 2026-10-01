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Эпицентр - Харьков 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Эпицентр
Металлист 1925

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Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
16.05.2026 Украина — Премьер-лига 29-й тур Металлист 19251 : 1Эпицентр
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Эпицентр0 : 0Металлист 1925
23.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Эпицентр0 : 1Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1025
2
Лига конференций
Шахтёр924
3
Лига конференций
Динамо К919
4 Металлист 1925818
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы914
7 Заря914
8 Колос911
9 Эпицентр99
10 Верес109
11 Буковина98
12 Левый Берег87
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар97
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка105
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эпицентр
0%
Ничья
0%
Харьков
0%

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