Эпицентр - Харьков 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
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Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
|16.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.09.2021
|Кубок Украины
|3-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|10
|25
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|24
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|9
|19
|4
|Металлист 1925
|8
|18
|5
|Карпаты
|9
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|9
|14
|7
|Заря
|9
|14
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Эпицентр
|9
|9
|10
|Верес
|10
|9
|11
|Буковина
|9
|8
|12
|Левый Берег
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|5
Кто победит?
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