Жетысу - Тобол 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Тобол
Костанай
История личных встреч
|16.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|04.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|19.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|02.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|28
|67
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|28
|63
| 3
Лига конференций
|Астана
|28
|52
|4
|Окжетпес
|28
|48
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|28
|44
|7
|Тобол
|28
|40
|8
|Улытау
|28
|35
|9
|Каспий
|28
|33
|10
|Женис
|28
|32
|11
|Кызыл-Жар
|28
|28
|12
|Атырау
|28
|27
|13
|Иртыш П
|28
|26
|14
|Жетысу
|28
|25
| 15
Зона вылета
|Алтай
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
Кто победит?
0 голосов болельщиков