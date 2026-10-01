22:30 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Жетысу - Тобол 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Жетысу
Тобол

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Тобол
Костанай
История личных встреч
16.03.2026Казахстан — Премьер-лига2-й турТобол2 : 2Жетысу
19.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й турЖетысу1 : 2Тобол
21.06.2025Казахстан — Премьер-лига13-й турТобол2 : 1Жетысу
18.08.2024Казахстан — Премьер-лига17-й турЖетысу0 : 3Тобол
04.05.2024Казахстан — Премьер-лига7-й турТобол1 : 0Жетысу
24.09.2023Казахстан - Премьер-лига23-й турТобол1 : 2Жетысу
02.04.2023Казахстан - Премьер-лига4-й турЖетысу1 : 1Тобол
19.06.2021Казахстан - Премьер-лига16-й турТобол2 : 1Жетысу
10.04.2021Казахстан - Премьер-лига4-й турЖетысу0 : 2Тобол
02.10.2020Казахстан - Премьер-лига12-й турТобол2 : 0Жетысу
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2867
2
Лига конференций
Кайрат2863
3
Лига конференций
Астана2852
4 Окжетпес2848
5 Актобе2845
6 Елимай2844
7 Тобол2840
8 Улытау2835
9 Каспий2833
10 Женис2832
11 Кызыл-Жар2828
12 Атырау2827
13 Иртыш П2826
14 Жетысу2825
15
Зона вылета
Алтай2824
16
Зона вылета
Кайсар2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Жетысу
0%
Ничья
0%
Тобол
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close