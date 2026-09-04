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Левый Берег - ЛНЗ Черкассы 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Левый Берег
ЛНЗ Черкассы

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Левый Берег
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
19.10.2026Украина — Премьер-лига9-й тур2 : 1Левый Берег
12.10.2026Украина — Премьер-лига8-й турЛевый Берег1 : 3
19.09.2026Украина — Премьер-лига7-й тур0 : 2Левый Берег
13.09.2026Украина — Премьер-лига6-й тур1 : 0Левый Берег
04.09.2026Украина — Премьер-лига5-й тур0 : 0Левый Берег
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1025
2
Лига конференций
Шахтёр924
3
Лига конференций
Динамо К919
4 Металлист 1925818
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы914
7 Заря914
8 Колос911
9 Эпицентр99
10 Верес109
11 Буковина98
12 Левый Берег87
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар97
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка105
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Левый Берег
0%
Ничья
0%
ЛНЗ Черкассы
0%

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