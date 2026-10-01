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Гомель - Динамо Мн 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
24 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Гомель
Динамо Мн

Стартовый состав
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Составы команд
Гомель
Гомель
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
13.06.2026Беларусь — Высшая лига11-й турДинамо Мн2 : 1Гомель
18.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й турДинамо Мн0 : 0Гомель
25.05.2025Беларусь — Высшая лига10-й турГомель0 : 1Динамо Мн
12.09.2024Беларусь — Высшая лига19-й турДинамо Мн2 : 0Гомель
13.04.2024Беларусь — Высшая лига4-й турГомель0 : 1Динамо Мн
30.09.2023Беларусь - Высшая лига23-й турДинамо Мн2 : 1Гомель
13.05.2023Беларусь - Высшая лига8-й турГомель0 : 4Динамо Мн
16.09.2022Беларусь - Высшая лига22-й турДинамо Мн3 : 0Гомель
08.05.2022Беларусь - Высшая лига7-й турГомель0 : 1Динамо Мн
12.03.2022Кубок Беларуси1/4 финалаГомель3 : 1Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2453
2
Лига конференций
Динамо Мн2452
3
Лига конференций
Ислочь2449
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2628
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2517
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Гомель
0%
Ничья
50%
Динамо Мн
50%

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