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«Шахтер» обыграл «Колос» в матче УПЛ и сохранил лидерские амбиции

Дата публикации: 17-10-2026 23:01

«Шахтер» обыграл «Колос» в матче УПЛ 

Донецкий «Шахтер» одержал победу над ковалевским «Колосом» в очередном матче украинской Премьер-лиги. Встреча на «Арене Львов» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Арды Турана. Голами у победителей отметились Винисиус и Валерий Бондарь.

Донецкий клуб продолжает выступать в условиях напряженного календаря. В октябре «горнякам» предстоит провести большое количество матчей, совмещая борьбу за чемпионство с участием в Лиге чемпионов. При этом большинство домашних встреч внутреннего первенства команда принимает во Львове, что позволяет несколько сократить время на переезды.

К игре с «Колосом» футболисты «Шахтера» подошли после выездной победы над греческим АЕКом (3:1) в Лондоне. Учитывая плотность расписания и предстоящую встречу прямых конкурентов в чемпионате Украины, потеря очков могла серьезно осложнить положение дончан. Арда Туран ожидаемо прибегнул к ротации, заметно обновив прежде всего атакующую линию.

Изменения в составе сказались на взаимопонимании игроков, и уже на девятой минуте хозяева едва не оказались в роли догоняющих. Винисиус допустил ошибку при передаче, позволив Салабаю выйти на опасную позицию. Однако Дмитрий Ризнык спас команду, после чего «Шахтер» организовал быструю контратаку. Винисиус подключился к наступлению по левому флангу и точным ударом в ближний угол переиграл Пахолюка, исправившись за собственную ошибку.

Быстрый гол позволил «горнякам» взять игру под контроль. Вскоре преимущество хозяев могло увеличиться, но в одном из эпизодов им дважды помешал каркас ворот. Сначала Маттурро после удара головой попал в перекладину, а затем Мейреллиш с близкого расстояния угодил в штангу.

На 36-й минуте «Шахтер» все же забил второй мяч. Назарина выполнил подачу с правого фланга, а Валерий Бондарь выиграл борьбу в штрафной площади и ударом головой отправил мяч в сетку. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Во втором тайме дончане продолжали контролировать ход встречи, однако периодически допускали ошибки при передачах в центре поля. Одной из них «Колос» воспользовался на 84-й минуте. Станковски перехватил мяч у Крыскива в центральном круге и организовал контратаку, завершившуюся передачей на Тахири. Тот оказался на левом краю штрафной и мощно пробил под перекладину, сократив отставание гостей.

После пропущенного гола концовка встречи стала напряженной. «Колос» попытался воспользоваться моментом и побороться за ничью, однако вскоре остался в меньшинстве.

Одним из наиболее активных футболистов «Шахтера» на протяжении матча был Бруниньо. Бразилец регулярно обыгрывал Цурикова на правом фланге атаки и заставлял защитника нарушать правила. В итоге футболист «Колоса» получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Оказавшись в численном меньшинстве, команда Руслана Костышина уже не смогла организовать полноценный заключительный штурм. «Шахтер» удержал преимущество и довел встречу до победы со счетом 2:1.

Впереди у донецкого клуба очередное серьезное испытание. В середине недели команда Арды Турана сыграет на выезде с миланским «Интером» в Лиге чемпионов, после чего в чемпионате Украины примет луганскую «Зарю». «Колос» в следующем матче УПЛ отправится в гости к ровенскому «Вересу».

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