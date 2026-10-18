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Днепр М - БАТЭ 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Днепр М
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Днепр М
Могилёв
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
31.05.2026 Беларусь — Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1Днепр М
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Днепр М1 : 1БАТЭ
19.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1Днепр М
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ2 : 1Днепр М
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Днепр М0 : 3БАТЭ
15.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ3 : 1Днепр М
07.05.2018 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 1БАТЭ
23.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Днепр М0 : 2БАТЭ
04.06.2017 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ2 : 1Днепр М
16.08.2014 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ3 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Ислочь2449
3
Лига конференций
Динамо Мн2349
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2443
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2534
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2525
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2421
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Днепр М
0%
Ничья
0%
БАТЭ
0%

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