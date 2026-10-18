Днепр М - БАТЭ 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Днепр М
Могилёв
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
|31.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 3
|15.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|07.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|16.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|23
|50
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|24
|49
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|23
|49
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Неман
|24
|43
|6
|Витебск
|25
|40
|7
|Гомель
|25
|40
|8
|Минск
|25
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|24
|30
|10
|Славия-Мозырь
|24
|25
|11
|Барановичи
|25
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|24
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|16
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