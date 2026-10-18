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ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
18 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
30 Новая Зеландия пз Райан Томас
8 Дания пз Tobias Sommer
11 Бельгия пз Дилан Мбайо
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
22 Нидерланды пз Ибраим Сиссоко
10 Нидерланды пз Кун Костонс
1 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
16 Швеция пз Виктор Эдвардсен
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
05.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 0ПЕК Зволле
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 2Гоу Эхед Иглс
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гоу Эхед Иглс
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2ПЕК Зволле
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1ПЕК Зволле
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гоу Эхед Иглс
03.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПЕК Зволле0 : 1Гоу Эхед Иглс
19.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0ПЕК Зволле
19.03.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3ПЕК Зволле
30.10.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПЕК Зволле3 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен919
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс811
10 Эксельсиор911
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг96
17
Зона вылета
ПЕК Зволле84
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ПЕК Зволле
0%
Ничья
100%
Гоу Эхед Иглс
0%

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