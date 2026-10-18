ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000 18 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 9-й тур Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд ПЕК Зволле Зволле Гоу Эхед Иглс Девентер 1 вр Яспер Схенделар 3 зщ Оливер Артссен 28 зщ Simon Graves 24 зщ Ник Виргевер 2 зщ Шерел Флоранус 30 пз Райан Томас 8 пз Tobias Sommer 11 пз Дилан Мбайо 25 пз Тейс Остинг 22 пз Ибраим Сиссоко 10 пз Кун Костонс 1 вр Хьетиль Хёуг 2 зщ Альфонс Сампстед 25 зщ Джованни ван Звам 4 зщ Йорис Крамер 5 зщ Дин Джеймс 21 пз Мелле Мёленстен 8 пз Эверт Линторст 10 пз Сёрен Тенгстедт 16 пз Виктор Эдвардсен 17 пз Матис Сюре 9 нп Стефан Сигурдарсон Главные тренеры Джозеф Остинг История личных встреч 05.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 5 : 0 21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 0 : 2 11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 1 03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 2 : 2 11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур 1 : 1 17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 1 : 1 03.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 1 19.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 1 : 0 19.03.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 3 30.10.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 8 20 2 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 9 19 3 Лига Европы АЗ Алкмар 8 19 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 8 17 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 8 15 6 Плей-офф Лиги конференций Гронинген 8 14 7 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 8 14 8 Херенвен 9 12 9 Гоу Эхед Иглс 8 11 10 Эксельсиор 9 11 11 НЕК Неймеген 8 9 12 Камбюр 8 8 13 Утрехт 8 8 14 Спарта 8 6 15 Телстар 8 6 16 Стыковая зона АДО Ден Хааг 9 6 17 Зона вылета ПЕК Зволле 8 4 18 Зона вылета Виллем II 8 2