ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 18 Октября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
18 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|30
|пз
|Райан Томас
|8
|пз
|Tobias Sommer
|11
|пз
|Дилан Мбайо
|25
|пз
|Тейс Остинг
|22
|пз
|Ибраим Сиссоко
|10
|пз
|Кун Костонс
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|05.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 2
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|19.03.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|30.10.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
Кто победит?
1 голосов болельщиков