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Осасуна - Расинг 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
18 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Осасуна
Расинг

Стартовый состав
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Составы команд
Осасуна
Памплона
Расинг
Сантандер
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
23ИспаниязщАбель Бретонес
19ФранциязщВалентин Розье
22КамерунзщФлавьен Бойомо
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
16ИспанияпзМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
9ИспаниянпРауль Гарсия
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
5ИспаниязщПабло Рамон
24ФранциязщЖануэль Белосьян
17ИспаниязщХорхе Салинас
20ИспанияпзСерхио Каналес
23ИспанияпзИван Мартин
10ИспанияпзИньиго Висенте
18ИталияпзМаттео Прати
15ИспанияпзПабло Гарсия
21МарокконпЯссир Забири
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
07.03.2015Испания - СегундаСегунда. 28-й турРасинг2 : 0Осасуна
04.10.2014Испания - СегундаСегунда. 7-й турОсасуна0 : 2Расинг
13.05.2012Испания - Примера38-й турРасинг2 : 4Осасуна
15.01.2012Испания - Примера19-й турОсасуна0 : 2Расинг
13.03.2011Испания - Примера28-й турОсасуна3 : 1Расинг
31.10.2010Испания - Примера9-й турРасинг4 : 1Осасуна
21.03.2010Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 3Расинг
27.01.2010Кубок Испании1/4 финалаОсасуна0 : 3Расинг
21.01.2010Кубок Испании1/4 финалаРасинг2 : 1Осасуна
25.10.2009Испания - Примера8-й турРасинг1 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Бетис919
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво911
9 Вильярреал99
10 Райо Вальекано78
11 Осасуна88
12 Сельта88
13 Хетафе88
14 Атлетик Б68
15 Эспаньол98
16 Расинг88
17 Леванте87
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осасуна
0%
Ничья
0%
Расинг
0%

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