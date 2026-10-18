Осасуна - Расинг 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
18 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
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Составы команд
Осасуна
Памплона
Расинг
Сантандер
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|19
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|16
|пз
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|9
|нп
|Рауль Гарсия
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|20
|пз
|Серхио Каналес
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|18
|пз
|Маттео Прати
|15
|пз
|Пабло Гарсия
|21
|нп
|Яссир Забири
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|07.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|2 : 0
|04.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 2
|13.05.2012
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 4
|15.01.2012
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|13.03.2011
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|31.10.2010
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 1
|21.03.2010
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|27.01.2010
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 3
|21.01.2010
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1
|25.10.2009
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|9
|11
|9
|Вильярреал
|9
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Осасуна
|8
|8
|12
|Сельта
|8
|8
|13
|Хетафе
|8
|8
|14
|Атлетик Б
|6
|8
|15
|Эспаньол
|9
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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