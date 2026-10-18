Фиорентина - Комо 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Комо
Комо
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|25
|нп
|Альё Нжие
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|8
|пз
|Максанс Какере
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Фрозиноне
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Милан
|6
|12
|7
|Ювентус
|6
|11
|8
|Комо
|6
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|7
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|7
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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