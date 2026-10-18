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Фиорентина - Комо 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Фиорентина
Комо

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Комо
Комо
43ИспанияврДавид де Хеа
20ИспаниязщАлехандро Хименес
6ИталиязщЛука Раньери
21ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
3РумыниязщРаду Дрэгушин
27ИталияпзШер Ндур
44ИталияпзНиколо Фаджоли
30АргентинанпФранко Мастантуоно
32АргентинанпМатео Пельегрино
25ШвециянпАльё Нжие
28ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
1ФранцияврЖан Бутез
27БразилиязщЯн Коуто
4ИспаниязщХакобо Рамон
99АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщАлекс Валье
5АргентинапзМаксимо Перроне
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
8ФранцияпзМаксанс Какере
20ХорватияпзМартин Батурина
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
14.02.2026Италия — Серия А25-й турКомо1 : 2Фиорентина
27.01.2026Кубок Италии1/8 финалаФиорентина1 : 3Комо
21.09.2025Италия — Серия А4-й турФиорентина1 : 2Комо
16.02.2025Италия — Серия А25-й турФиорентина0 : 2Комо
24.11.2024Италия — Серия А13-й турКомо0 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Фрозиноне713
5
Лига Европы
Кальяри613
6
Лига конференций
Милан612
7 Ювентус611
8 Комо611
9 Наполи710
10 Аталанта69
11 Сассуоло78
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья75
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фиорентина
0%
Ничья
0%
Комо
0%

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