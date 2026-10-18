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Удинезе - Лечче 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
18 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Удинезе
Лечче

Стартовый состав
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Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
40НигерияврМадука Окойе
13ИталиязщНиколо Бертола
28ФранциязщУмар Соле
77КамерунзщЭнсо Эбосс
30ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
6ИспанияпзОйер Саррага
23КосовопзМергим Войвода
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
9АнглиянпКинан Дэвис
30ИталияврВладимиро Фальконе
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
17ПортугалиязщДанилу Вейга
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
14МароккопзЮссеф Мале
79МавританияпзУмар Нгом
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
7ШвециянпАмар Фатах
69ФранциянпВиллем Жеббель
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
08.02.2026Италия — Серия А24-й турЛечче2 : 1Удинезе
25.10.2025Италия — Серия А8-й турУдинезе3 : 2Лечче
21.02.2025Италия — Серия А26-й турЛечче0 : 1Удинезе
05.10.2024Италия — Серия А7-й турУдинезе1 : 0Лечче
13.05.2024Италия - Серия А36-й турЛечче0 : 2Удинезе
23.10.2023Италия - Серия А9-й турУдинезе1 : 1Лечче
28.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турЛечче1 : 0Удинезе
04.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турУдинезе1 : 1Лечче
29.07.2020Италия - Серия А37-й турУдинезе1 : 2Лечче
06.01.2020Италия - Серия А18-й турЛечче0 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Фрозиноне713
5
Лига Европы
Кальяри613
6
Лига конференций
Милан612
7 Ювентус611
8 Комо611
9 Наполи710
10 Аталанта69
11 Сассуоло78
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья75
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Удинезе
100%
Ничья
0%
Лечче
0%

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