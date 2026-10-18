Удинезе - Лечче 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
18 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|28
|зщ
|Умар Соле
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
|11
|пз
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|6
|пз
|Ойер Саррага
|23
|пз
|Мергим Войвода
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|14
|пз
|Юссеф Мале
|79
|пз
|Умар Нгом
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|7
|нп
|Амар Фатах
|69
|нп
|Виллем Жеббель
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Фрозиноне
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Милан
|6
|12
|7
|Ювентус
|6
|11
|8
|Комо
|6
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|7
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|7
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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