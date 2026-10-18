Полесье - Динамо Киев 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Полесье
Житомир
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
|08.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|9
|24
| 2
Лига конференций
|Полесье
|8
|19
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|Заря
|9
|14
|7
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|8
|Верес
|9
|9
|9
|Колос
|8
|8
|10
|Буковина
|9
|8
|11
|Эпицентр
|8
|8
|12
|Левый Берег
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|5
Кто победит?
1 голосов болельщиков