23:40 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Полесье - Динамо Киев 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Полесье
Динамо К

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Полесье
Житомир
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
08.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур Полесье1 : 2Динамо К
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Динамо К4 : 1Полесье
09.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Полесье0 : 0Динамо К
10.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур Динамо К2 : 1Полесье
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Динамо К3 : 0Полесье
06.10.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур Полесье3 : 2Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря914
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес99
9 Колос88
10 Буковина98
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс65
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Полесье
0%
Ничья
100%
Динамо Киев
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close