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Кайрат - Иртыш П 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Кайрат
Иртыш П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
02.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Иртыш П0 : 1Кайрат
03.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур Иртыш П5 : 0Кайрат
04.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Иртыш П0 : 2Кайрат
19.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кайрат2 : 1Иртыш П
27.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Кайрат0 : 1Иртыш П
06.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайрат4 : 0Иртыш П
28.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Иртыш П1 : 2Кайрат
30.09.2017 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Иртыш П1 : 1Кайрат
23.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Иртыш П3 : 3Кайрат
04.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кайрат1 : 1Иртыш П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2867
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2751
4 Окжетпес2848
5 Актобе2845
6 Елимай2741
7 Тобол2840
8 Улытау2735
9 Каспий2732
10 Женис2832
11 Кызыл-Жар2828
12 Атырау2726
13 Иртыш П2726
14 Жетысу2825
15
Зона вылета
Кайсар2824
16
Зона вылета
Алтай2723
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кайрат
0%
Ничья
0%
Иртыш П
0%

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