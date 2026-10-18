Кайрат - Иртыш П 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига , 23-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Кайрат Алма-Ата Иртыш П Павлодар История личных встреч 02.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1 03.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур 5 : 0 04.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 0 : 2 19.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 2 : 1 27.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур 0 : 1 06.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 4 : 0 28.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2 30.09.2017 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1 23.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 3 : 3 04.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ордабасы 28 67 2 Лига конференций Кайрат 27 60 3 Лига конференций Астана 27 51 4 Окжетпес 28 48 5 Актобе 28 45 6 Елимай 27 41 7 Тобол 28 40 8 Улытау 27 35 9 Каспий 27 32 10 Женис 28 32 11 Кызыл-Жар 28 28 12 Атырау 27 26 13 Иртыш П 27 26 14 Жетысу 28 25 15 Зона вылета Кайсар 28 24 16 Зона вылета Алтай 27 23