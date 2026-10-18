Кайрат - Иртыш П 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
|02.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 0
|04.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|19.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|06.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|28.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|23.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|04.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|28
|67
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|27
|60
| 3
Лига конференций
|Астана
|27
|51
|4
|Окжетпес
|28
|48
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|27
|41
|7
|Тобол
|28
|40
|8
|Улытау
|27
|35
|9
|Каспий
|27
|32
|10
|Женис
|28
|32
|11
|Кызыл-Жар
|28
|28
|12
|Атырау
|27
|26
|13
|Иртыш П
|27
|26
|14
|Жетысу
|28
|25
| 15
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Алтай
|27
|23
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