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Динамо Др - Магдебург 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
18 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Динамо Др
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Магдебург
Магдебург
История личных встреч
24.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 2Динамо Др
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Динамо Др1 : 2Магдебург
16.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Динамо Др1 : 1Магдебург
06.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Магдебург2 : 2Динамо Др
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта822
2
Повышение
Нюрнберг818
3
Плей-офф за повышение
Вольфсбург815
4 Кайзерслаутерн815
5 Хайденхайм814
6 Магдебург713
7 Санкт-Паули710
8 Энерги89
9 Гройтер Фюрт89
10 Арминия78
11 Оснабрюк78
12 Айнтрахт Б87
13 Бохум87
14 Ганновер-9677
15 Дармштадт 9877
16
Стыковая зона
Хольштайн85
17
Зона вылета
Динамо Др75
18
Зона вылета
Карлсруэ75
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Др
100%
Ничья
0%
Магдебург
0%

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