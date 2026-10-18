Динамо Др - Магдебург 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066 18 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига , 8-й тур

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Составы команд Динамо Др Дрезден Магдебург Магдебург История личных встреч 24.01.2026 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 2 09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 2 16.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 1 06.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Герта 8 22 2 Повышение Нюрнберг 8 18 3 Плей-офф за повышение Вольфсбург 8 15 4 Кайзерслаутерн 8 15 5 Хайденхайм 8 14 6 Магдебург 7 13 7 Санкт-Паули 7 10 8 Энерги 8 9 9 Гройтер Фюрт 8 9 10 Арминия 7 8 11 Оснабрюк 7 8 12 Айнтрахт Б 8 7 13 Бохум 8 7 14 Ганновер-96 7 7 15 Дармштадт 98 7 7 16 Стыковая зона Хольштайн 8 5 17 Зона вылета Динамо Др 7 5 18 Зона вылета Карлсруэ 7 5