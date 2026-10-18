Динамо Др - Магдебург 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
18 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Магдебург
Магдебург
История личных встреч
|24.01.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|16.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|06.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|8
|22
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|8
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Вольфсбург
|8
|15
|4
|Кайзерслаутерн
|8
|15
|5
|Хайденхайм
|8
|14
|6
|Магдебург
|7
|13
|7
|Санкт-Паули
|7
|10
|8
|Энерги
|8
|9
|9
|Гройтер Фюрт
|8
|9
|10
|Арминия
|7
|8
|11
|Оснабрюк
|7
|8
|12
|Айнтрахт Б
|8
|7
|13
|Бохум
|8
|7
|14
|Ганновер-96
|7
|7
|15
|Дармштадт 98
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Карлсруэ
|7
|5
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