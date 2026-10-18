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Урал - Нижний Новгород 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Урал
Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Урал
Екатеринбург
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
14.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Нижний Новгород2 : 2Урал
02.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Нижний Новгород1 : 0Урал
29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Урал0 : 0Нижний Новгород
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Нижний Новгород0 : 0Урал
20.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Урал0 : 1Нижний Новгород
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Нижний Новгород1 : 0Урал
01.08.2021 Россия — Премьер-Лига 2-й тур Урал1 : 1Нижний Новгород
31.10.2018 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 0 ДВНижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1427
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1426
6 Урал1325
7 Уфа1421
8 Шинник1319
9 Ротор1418
10 Арсенал Т1416
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Урал
0%
Ничья
100%
Нижний Новгород
0%

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