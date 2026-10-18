Урал - Нижний Новгород 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 14-й тур

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Составы команд Урал Екатеринбург Нижний Новгород Нижний Новгород Главные тренеры Сергей Николаевич Юран Вадим Вячеславович Гаранин История личных встреч 14.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 02.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0 29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0 07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0 20.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1 26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур 1 : 0 01.08.2021 Россия — Премьер-Лига 2-й тур 1 : 1 31.10.2018 Кубок России 1/8 финала 2 : 0 ДВ Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 13 34 2 Повышение Сочи 14 29 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 14 27 4 Плей-офф за повышение Спартак Кс 14 27 5 Велес 14 26 6 Урал 13 25 7 Уфа 14 21 8 Шинник 13 19 9 Ротор 14 18 10 Арсенал Т 14 16 11 Челябинск 13 15 12 Волга Ул 14 15 13 Енисей 14 14 14 КАМАЗ 14 13 15 Ленинградец 14 13 16 Зона вылета Нефтехимик 14 12 17 Зона вылета СКА-Хабаровск 13 7 18 Зона вылета Текстильщик 13 7