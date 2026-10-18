Урал - Нижний Новгород 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Урал
Екатеринбург
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|14.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|02.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|01.08.2021
|Россия — Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|13
|34
| 2
Повышение
|Сочи
|14
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|14
|27
|5
|Велес
|14
|26
|6
|Урал
|13
|25
|7
|Уфа
|14
|21
|8
|Шинник
|13
|19
|9
|Ротор
|14
|18
|10
|Арсенал Т
|14
|16
|11
|Челябинск
|13
|15
|12
|Волга Ул
|14
|15
|13
|Енисей
|14
|14
|14
|КАМАЗ
|14
|13
|15
|Ленинградец
|14
|13
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|14
|12
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|13
|7
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|13
|7
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