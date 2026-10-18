Зенит - Ахмат 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134 18 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный Главные тренеры Сергей Богданович Семак Станислав Саламович Черчесов История личных встреч 26.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 0 17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 2 : 1 09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0 30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 1 : 2 24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 0 27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1 : 2 10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2 06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 0 19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 5 28.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 10 22 2 ЦСКА 10 22 3 Краснодар 11 22 4 Зенит 10 21 5 Спартак М 10 20 6 Динамо Мх 11 13 7 Балтика 10 12 8 Оренбург 10 12 9 Рубин 10 12 10 Крылья Советов 11 12 11 Ростов 10 11 12 Локомотив М 11 11 13 Стыковая зона Ахмат 10 11 14 Стыковая зона Акрон 11 9 15 Зона вылета Факел 11 6 16 Зона вылета Родина 10 5