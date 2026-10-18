Зенит - Ахмат 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
18 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|26.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|1 : 2
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|28.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Краснодар
|11
|22
|4
|Зенит
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|11
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|10
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|10
|5
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