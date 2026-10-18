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Зенит - Ахмат 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
18 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Зенит
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
26.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 0Ахмат
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Зенит2 : 1Ахмат
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат1 : 0Зенит
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Ахмат1 : 2Зенит
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит3 : 0Ахмат
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ахмат1 : 2Зенит
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Зенит
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит3 : 0Ахмат
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ахмат1 : 5Зенит
28.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Ахмат
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Краснодар1122
4 Зенит1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1011
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1011
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина105
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Зенит
0%
Ничья
100%
Ахмат
0%

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