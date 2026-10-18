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Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Кристал Пэлас

Стартовый состав
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Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
21 Франция зщ Оливье Боскальи
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
5 Англия зщ Льюис Данк
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
14 Испания пз Чема Андрес
13 Германия пз Паскаль Грос
26 Швеция пз Ясин Аяри
19 Греция нп Харалампос Костулас
44 Аргентина вр Вальтер Бенитес
26 США зщ Крис Ричардс
6 Франция зщ Джейди Канво
25 Израиль зщ Анан Халаили
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
23 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
10 Испания нп Йереми Пино
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Франция Пьер Саж
История личных встреч
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Кристал Пэлас
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Кристал Пэлас
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
27.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Эвертон710
8 Лидс Юнайтед69
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Кристал Пэлас67
14 Манчестер Юнайтед66
15 Ковентри Сити66
16 Фулхэм75
17 Ноттингем Форест65
18
Зона вылета
Сандерленд64
19
Зона вылета
Борнмут63
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брайтон
0%
Ничья
0%
Кристал Пэлас
0%

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