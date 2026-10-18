Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|зщ
|Льюис Данк
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|14
|пз
|Чема Андрес
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|6
|зщ
|Джейди Канво
|25
|зщ
|Анан Халаили
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Пьер Саж
История личных встреч
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Кристал Пэлас
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|15
|Ковентри Сити
|6
|6
|16
|Фулхэм
|7
|5
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
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