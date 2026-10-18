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Алтай - Атырау 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Алтай
Атырау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Алтай
Семей
Атырау
Атырау
История личных встреч
03.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Атырау1 : 0Алтай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2867
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2751
4 Окжетпес2848
5 Актобе2845
6 Елимай2741
7 Тобол2840
8 Улытау2735
9 Каспий2732
10 Женис2832
11 Кызыл-Жар2828
12 Атырау2726
13 Иртыш П2726
14 Жетысу2825
15
Зона вылета
Кайсар2824
16
Зона вылета
Алтай2723
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Алтай
0%
Ничья
0%
Атырау
100%

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