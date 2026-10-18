Борнмут - Сандерленд 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Борнмут
Борнмут
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|10
|пз
|Райан Кристи
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|пз
|Кевин Дансо
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Марко Розе
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Кристал Пэлас
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|15
|Ковентри Сити
|6
|6
|16
|Фулхэм
|7
|5
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
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