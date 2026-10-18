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Борнмут - Сандерленд 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Борнмут
Сандерленд

Стартовый состав
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Составы команд
Борнмут
Борнмут
Сандерленд
Сандерленд
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
3ФранциязщАдриен Трюффер
12СШАпзТайлер Адамс
10ШотландияпзРайан Кристи
37Бразилияпз Райан
16АнглияпзМаркус Таверньер
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
20ФранциязщНорди Мукиэле
17МозамбикзщРейнилду Мандава
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4АвстрияпзКевин Дансо
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
9НидерландынпБрайан Бробби
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
28.02.2026Англия — Премьер-лига28-й турБорнмут1 : 1Сандерленд
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турСандерленд3 : 2Борнмут
29.04.2017Англия - Премьер-лига35-й турСандерленд0 : 1Борнмут
05.11.2016Англия - Премьер-лига11-й турБорнмут1 : 2Сандерленд
23.01.2016Англия - Премьер-лига23-й турСандерленд1 : 1Борнмут
19.09.2015Англия - Премьер-лига6-й турБорнмут2 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Эвертон710
8 Лидс Юнайтед69
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Кристал Пэлас67
14 Манчестер Юнайтед66
15 Ковентри Сити66
16 Фулхэм75
17 Ноттингем Форест65
18
Зона вылета
Сандерленд64
19
Зона вылета
Борнмут63
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Борнмут
0%
Ничья
0%
Сандерленд
0%

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